التقى محافظ الفروانية الشيخ فيصل الحمود بمكتبه، سفيري جمهورية البرازيل الاتحادية نورتون دياندرادي، وجمهورية اليونان اندريس باباداكيس، وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية التي تناولت العلاقات التاريخية والثنائية الوثيقة التي تربط لبديهما بالكويت وسبل تعزيزها في جميع المجالات.



وأكد الحمود خلال اللقاء حرص الكويت على بناء جسور التعاون والإخاء وتطوير علاقاتها وتنميتها مع جميع الدول الصديقة، متمنيا للسفيرين التوفيق والنجاح.



كما استقبل الحمود رئيس مجلس شيوخ العشائر في محافظة صلاح الدين العراقية خميس ناجي الجبارة الجبوري، وتناول اللقاء الأحاديث الودية، فضلا عن دور مجلس شيوخ العشائر، ورحب المحافظ بزيارة الجبوري، مثنيا على دور المجلس على الصعيدين الاجتماعي والخدمي.