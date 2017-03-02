تزامنا مع احتفالات الكويت بالعيد الوطني السادس والخمسين، والذكرى السادسة والعشرين للتحرير، هنأ الشيخ مطلق أبورقبة العتيبي صاحب سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي عهده الأمين الشيخ نواف الأحمد بمناسبة الأعياد الوطنية وأعياد التحرير.

وبهذه المناسبة، تقدم العتيبي بأسمى آيات التهاني للكويت حكومة وشعبا متمنيا دوام الاستقرار والعزة للكويت وأهلها، معبرا لصاحب السمو الامير الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي العهد الأمين الشيخ نواف الأحمد بخالص آيات التبارك والعرفان بمناسبة الاحتفالات بالأعياد الوطنية هذا العام، متمنيا دوام الأمن والاستقرار على الكويت وشعبها، ومؤكدا أن العيد الوطني وعيد التحرير يعبران عن إخلاص الشعب الكويتي لقيادته.

وقال العتيبي: ندعو الله عز وجل أن يمد سمو الأمير بعونه وقوته حتى يكلل عهده الحكيم ببلوغ جميع ما يصبو اليه من تحقيق نهضة تنموية شاملة في جميع مناحي الحياة في بلادنا العزيزة، حفظه الله راعيا لمسيرتنا ونهضتنا وقائدا للعمل الإنساني، وأن يعيد هذه المناسبة المباركة على الأمتين العربية والإسلامية بالأمن والاستقرار وعلى العالم أجمع بالسلام والرخاء.

وتمنى العتيبي أن يفيء الله على سمو الأمير بفيض آلائه أمنا ورفعة وسؤددا ووحدة وطنية صلبة في ظل قيادته الرشيدة، مبتهلا الى الله سبحانه وتعالى ان يكلأ سموه ويمن عليه بالعمر المديد في رداء الصحة والعافية.