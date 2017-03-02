ثمّن سفيرنا في بلغراد يوسف عبدالصمد نتائج اللقاء الأخير الذي جمعه مع رئيس جمهورية صربيا توميسلاف نيكوليتش أثناء الاجتماع الرسمي الذي عقده السفراء العرب والأفارقة معه في مقر النادي البرلماني في العاصمة بلغراد.

وصرح السفير عبدالصمد بأن الرئيس نيكوليتش أكد خلال اللقاء على اهتمامه الشخصي بتطوير وتنمية علاقات بلاده مع كل الدول العربية وأنه قام خلال السنوات الخمس الماضية بالعديد من الزيارات الرسمية للعواصم العربية ومقابلة زعمائها لهذا الغرض.

وفي هذا المجال كشف السفير عبدالصمد عن اهتمام المسؤولين بوزارتي الخارجية الكويتية والصربية بتكثيف تبادل الزيارات بين مسؤولي البلدين في الفترة المقبلة وخاصة السعي الى عقد اجتماع اللجنة الاقتصادية والفنية المشتركة في الربع الأخير من العام الحالي من أجل بحث فرص التعاون الاقتصادية والاستثمارية المتاحة حتى يعود مستوى وحجم التبادل التجاري بين الجانبين إلى سابق عهده إبان مرحلة علاقات التعاون الكويتي مع بلغراد عندما كانت عاصمة ليوغسلافيا السابقة.