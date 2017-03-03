أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ محمد الخالد عمق العلاقات بين دولتي الكويت وقطر الشقيقتين وحرص الجانبين على تعزيزها وتطويرها.

وقالت مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بوزارة الدفاع في بيان صحافي ان الشيخ محمد الخالد بحث خلال استقباله رئيس الأركان للقوات المسلحة القطرية الشقيقة الفريق الركن طيار غانم بن شاهين الغانم يرافقه قائد القوات البرية الأميرية القطرية اللواء الركن محمد بن علي الغانم عددا من المواضيع ذات الاهتمام المشترك لاسيما المتعلقة بالجوانب العسكرية.

وأضافت ان الشيخ محمد الخالد أشاد بتمرين «فهود الصحراء» المشترك بين القوة البرية الكويتية والقوة البرية القطرية بمشاركة الحرس الوطني الكويتي الذي يهدف إلى رفع المستوى التدريبي والجاهزية القتالية واكتساب المزيد من الخبرات لتنمية التعاون العسكري المشترك بين الكويت والدول الشقيقة.

حضر اللقاء رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن محمد الخضر ونائب رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن عبدالله النواف.