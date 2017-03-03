بيشوب تشيد بعمق العلاقات مع الكويت

تسلم الشيخ صباح الخالد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية رسالة خطية من وزير الخارجية والتعاون الدولي في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان تتصل بالعلاقات الاخوية الوثيقة بين البلدين الشقيقين والقضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

جاء ذلك خلال استقبال الشيخ صباح الخالد سفير دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة السفير رحمة حسين رحمة الزعابي في مكتبه بوزارة الخارجية.

وحضر اللقاء مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية السفير الشيخ د. أحمد ناصر المحمد ومساعد وزير الخارجية لشؤون مجلس التعاون لدول الخليج العربية السفير ناصر المزين وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الخارجية.

من جانب آخر، تسلمت وزيرة الخارجية الاسترالية جولي بيشوب رسالة خطية من الشيخ صباح الخالد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين.

وقال سفيرنا لدى استراليا نجيب البدر في بيان تلقته «كونا» ان الرسالة التي نقلها للوزيرة بيشوب تضمنت تأكيدا على تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون المثمر بين البلدين في شتى المجالات.

وأضاف انه استعرض مع الوزيرة الاسترالية العلاقات الثنائية وسبل تنميتها بما يخدم المصلحة المشتركة للبلدين والشعبين.

وقال ان الوزيرة بيشوب أشادت خلال اللقاء بعمق العلاقات الاسترالية - الكويتية مؤكدة حرص استراليا على تعزيز التعاون والتنسيق في العديد من المسائل الثنائية والاقليمية والدولية.