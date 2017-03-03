بحث سفيرنا لدى رومانيا طلال منصور الهاجري مع وزير الخارجية الروماني تيودور ميليشكانو العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في مختلف المجالات ولاسيما السياسية والاقتصادية.

وقال السفير الهاجري في اتصال هاتفي مع «كونا» انه ناقش مع الوزير الروماني الترتيبات الجارية لعقد اجتماع لجنة التشاور السياسي المشتركة على مستوى وزراء الخارجية والتي تم انشاؤها بموجب مذكرة تفاهم وقعت بين البلدين بالكويت في مايو 2016.

وأضاف ان الوزير ميليشكانو أعرب خلال اللقاء عن ارتياحه لعمق ومتانة العلاقات السياسية التي تربط البلدين، متطلعا الى الارتقاء بالتعاون الاقتصادي والاستثماري الى مستوى العلاقات السياسية التي تمتد الى اكثر من خمسة عقود.