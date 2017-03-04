أشاد المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي بدعم الكويت المستمر والسخي لأنشطة الأمم المتحدة الانسانية.

جاء ذلك خلال حفل عشاء أقامه سفيرنا لدى الولايات المتحدة الشيخ سالم العبدالله وحرمه الشيخة ريما الصباح على شرف غراندي، حضره عدد من كبار المسؤولين في الإدارة الأميركية والكونغرس.

وقالت سفارتنا لدى واشنطن في بيان تلقت «كونا» نسخة منه ان غراندي تقدم الى الكويت أميرا وحكومة وشعبا بجزيل الشكر لدعم أنشطة الأمم المتحدة الإنسانية ومنها مؤتمرات المانحين الثلاثة التي استضافتها الكويت والمؤتمر الرابع في لندن الذي تشاركت الكويت في رئاسته والتحضير له الى جانب المملكة المتحدة وألمانيا والنرويج، والمؤتمر الخامس الذي سيعقد هذا العام في بروكسل بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي.

كما أشاد غراندي بالجهود الخيرية التي تقوم بها الشيخة ريما الصباح سفيرة النوايا الحسنة لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مقدرا لها انشطتها من اجل دعم قضايا اللاجئين حول العالم وبالأخص في المنطقة العربية.

وأضاف البيان ان الحفل حضره عدد من المسؤولين الأميركيين تقدمهم وزير الأمن القومي الجنرال المتقاعد جون كيلي ورئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي إد رويس ونائبة مستشار الرئيس الأميركي للأمن القومي كي تي ماكفارلاند ووكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية توماس شانون وعدد من أعضاء السلك الديبلوماسي في واشنطن.