التقى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد أمس في مقر الوزارة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن اسماعيل ولد الشيخ أحمد بمناسبة زيارته إلى الكويت.

وتم خلال اللقاء بحث آخر المستجدات في اليمن والجهود الدولية الهادفة لإيجاد حل سياسي شامل، كما جدد موقف الكويت الداعم لجميع الجهود التي يقوم بها المبعوث الخاص لإعادة الأمن والاستقرار في ربوع اليمن الشقيق.

حضر اللقاء كل من مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية السفير الشيخ د.أحمد ناصر المحمد وسفير الكويت لدى الجمهورية اليمنية فهد الميع ومساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والتعاون الدولي الوزير المفوض ناصر الصبيح ونائب مساعد وزير الخارجية لشؤون المنظمات الدولية الوزير المفوض ناصر الهين وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الخارجية.



كما تسلم الخالد نسخة من أوراق اعتماد السفير عبدالعزيز أحمد آدم سفير جمهورية اثيوبيا الفيدرالية الديموقراطية الصديقة لدى الكويت وذلك خلال اللقاء الذي تم بينهما أمس بوزارة الخارجية حيث تمنى الخالد للسفير الجديد التوفيق في مهام عمله وللعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين المزيد من التقدم والازدهار.

حضر اللقاء نائب وزير الخارجية السفير خالد الجارالله ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية السفير الشيخ د.أحمد ناصر المحمد ومساعد وزير الخارجية لشؤون المراسم السفير ضاري العجران وعدد من كبار مسؤولي وزارة الخارجية.