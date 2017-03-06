استقبل سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك في قصر بيان أمس وزير الدولة لشؤون الإسكان ووزير الدولة لشؤون الخدمات ياسر ابل يرافقه وزير الأراضي والبنية التحتية في جمهورية كوريا الصديقة كانغ هوين والوفد المرافق له وذلك بمناسبة زيارته للبلاد.

حضر المقابلة المدير العام للمؤسسة العامة للرعاية السكنية م.بدر الوقيان.

كما استقبل سمو رئيس الوزراء في قصر بيان أمس رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات م.سالم الأذينة يرافقه الرئيس الإقليمي لشركة هواوي جلوبال وعضو مجلس الإدارة تشانغ يي وأعضاء الشركة وذلك بمناسبة زيارته للبلاد.

حضر المقابلة سفير جمهورية الصين الشعبية الصديقة لدى الكويت وانغ دي.