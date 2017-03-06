الصيدلي: الكويت بنت الكثير من المدارس ووفرت لها الأثاث والقرطاسية

اشاد وزير التربية العراقي محمد الصيدلي أول من أمس بالدور الكبير الذي تلعبه الكويت في تقديم الدعم للقطاع التربوي داخل نينوى وللنازحين في اقليم كردستان العراق.

وقال الصيدلي، بعد لقائه القنصل العام للكويت في اربيل د.عمر الكندري في تصريح لـ «كونا»، ان زيارته لمقر القنصلية العامة تأتي بهدف متابعة دعم الكويت من خلال القنصلية للقطاع التربوي والتعليمي في محافظة نينوى.

واشار الى انه سبق ان قدمت الكويت الكثير من الدعم من خلال بناء عدد من المدارس وكذلك توفير القرطاسية والاحتياجات المدرسية من اثاث وغيرها لعدد من المدارس.

واشاد الوزير العراقي بهذا الدور، لافتا الى انه ترك بصمة كبيرة لدى ابناء محافظة نينوى، مشيرا الى ان الكل ينظر بترحاب كبير لهذا الاداء.

واشار الى انه ناقش مع القنصل الكندري المرحلة القادمة داخل محافظة نينوى وفي الجانب الايسر وفي الاطراف المتعددة من المحافظة اضافة الى مناقشة آليات التعامل واستعراض الواقع الاغاثي والجهد الكبير الذي تقدمه الكويت، لافتا الى ان التواصل سيستمر.

بدوره، ثمن مدير ممثلية وزارة التربية بإقليم كردستان المشرف العام وحيد فريد في تصريح مماثل لـ «كونا» الدور الكبير الذي تلعبه الكويت في تقديم المساعدات في مجال التربية والتعليم للطلبة النازحين في مدن اقليم كردستان.

واشار الى انه كان للمساعدات الكويتية دور مهم لاستمرار مسيرة التربية للطلبة النازحين وعدم انقطاعهم عن مقاعد الدراسة.

يذكر ان الكويت تولي اهتماما بالغا بالمجال التربوي للنازحين العراقيين، فقد قامت قبل ايام بافتتاح مدرسة الكويت الاولى للنازحين العراقيين بمنطقة بيرزين في اربيل اضافة الى المباشرة ببناء خمس مدارس للنازحين العراقيين، كما تم توزيع نحو 30 الف حقيبة مدرسية وعدد كبير من الطاولات المدرسية والقرطاسية على العديد من المدارس المخصصة للنازحين بمدينة اربيل، كما زودت عددا من مدارس الجانب الايسر من الموصل بالطاولات المدرسية والسبورات.