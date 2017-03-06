استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بقصر بيان صباح امس سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد.
كما استقبل سموه بقصر بيان صباح امس رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم.
واستقبل سموه بقصر بيان صباح امس سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك.
كما استقبل سموه بقصر بيان صباح امس النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد.
واستقبل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بقصر بيان ظهر امس وزير الدولة لشؤون الإسكان ووزير الدولة لشؤون الخدمات ياسر أبل ووزير الأراضي والبنية التحتية بجمهورية كوريا كانغ هوين والوفد المرافق وذلك بمناسبة زيارته للبلاد.
حضر المقابلة نائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح ومدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية م. بدر الوقيان.
كما استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بقصر بيان ظهر امس رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس محكمة التمييز ورئيس المحكمة الدستورية المستشار يوسف المطاوعة ورئيس محكمة التمييز بالجمهورية التركية المستشار إسماعيل روستو وذلك بمناسبة زيارته للبلاد.
حضر المقابلة نائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح ووكيل محكمة التمييز ومدير معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية المستشار عادل العيسى.