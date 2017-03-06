التقى وزير العدل ووزير شؤون مجلس الأمة د.فالح العزب بمعهد القضاء للدراسات القضائية والقانونية الوفد التركي برئاسة رئيس محكمة التمييز اسماعيل رستو والنائب العام محمد عكرك والوفد المرافق لهما بحضور وكيل وزارة العدل عبداللطيف السريع ومدير معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية المستشار عادل العيسى.

وبحث العزب مع رئيس محكمة التمييز التركي العلاقة التي تربط الكويت وتركيا وما يدعم ويعضد هذه العلاقة، كما تبادلا جانبا من الأحاديث الودية والشؤون العدلية.

وأكد العزب على أهمية هذه الزيارة بين رجال القضاء والقيادات العدلية لما في ذلك من تبادل الرؤى والأفكار والمشورة بما يخدم العمل القضائي والعدلي والارتقاء بالأداء العام للأجهزة العدلية والإطلاع على أفضل السبل لتطوير الأداء القضائي والأجهزة العدلية الأخرى بما ينسجم مع التطلعات المنشودة.

حضر اللقاء السفير التركي لدى البلاد مراد تامير.