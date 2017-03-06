توفير المياه الصالحة للشرب عبر حفر 16 بئراً

أشادت نائبة رئيس تنزانيا سامية حسن سولوهو بمشاريع الكويت الانسانية والتنموية في بلادها. وأوضحت سفارتنا في تنزانيا في بيان تسلمته «كونا» ان تصريح سولوهو جاء اثناء لقائها سفيرنا في تنزانيا جاسم الناجم ووفد جمعية الهلال الاحمر برئاسة انور الحساوي.

وأكدت سولوهو ان تنزانيا تسعى الى تأسيس شراكات مع الهلال الاحمر الكويتي والجمعيات الخيرية الكويتية في مجالات العمل الخيري والتنموي والتعليمي والصحي.

وأشارت إلى المساعدات العاجلة التي قدمتها جمعية الهلال الأحمر الكويتي وتضمنت حفر 16 بئرا في عدد من مدارس العاصمة دار السلام.

وقالت سولوهو إن موجة جفاف تجتاح بلدان القرن الأفريقي وتهدد السكان والحيوانات والمنتجات الزراعية داعية المنظمات الانسانية الى تقديم العون والمساعدات للدول الافريقية.

ونقل البيان عن سفيرنا في تنزانيا قوله اثناء اللقاء إن الكويت تعد من الدول الداعمة للعمل الإنساني على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية وتتمتع بدور ريادي في هذا المجال.

وأشاد بجهود جمعية الهلال الاحمر والجمعيات الخيرية في تنزانيا مؤكدا استمرارها وفق ما لديها من اطلاع واسع على الاحتياجات الفعلية للشعب التنزاني والمشاريع ذات الأولوية.

وأوضح ان الجمعيات الخيرية الكويتية تركز مساعداتها على قطاعي التعليم والصحة اذ تسعى نحو بناء أكبر عدد من المدارس والمراكز الصحية وتوفير المياه الصالحة للشرب.

من جهته قال نائب رئيس مجلس ادارة جمعية الهلال الاحمر انور الحساوي ان اللقاء تناول الجهود التي تبذلها الجمعية لتقديم الإغاثة للدول التي تتعرض للكوارث الطبيعية والمتضررين من موجة الجفاف والمجاعة التي ضربت القرن الإفريقي لاسيما في تنزانيا.

واضاف الحساوي ان اللقاء تطرق كذلك الى دور سفارتنا في تنزانيا «كجسر تواصل» لتقديم المساعدات الكويتية الغذائية وتوفير المياه الصالحة للشرب عبر حفر 16 بئرا.