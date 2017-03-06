أكد رئيس وفد الكويت إلى الدورة الـ147 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين مساعد وزير الخارجية لشؤون الوطن العربي السفير عزيز الديحاني حرص الكويت «الدائم» على وحدة الصف العربي وبذل كل المساعي من أجل هذه الغاية، مشيرا إلى المواقف التي لعبتها القيادة السياسية في هذا الشأن بقيادة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد.

واشار السفير الديحاني في هذا السياق الى جهود سمو الأمير من أجل توحيد الصف العربي، موضحا أن الكويت تعتبر «عنوانا لتوحيد الصف العربي» كما أن سمو أمير البلاد يعد «رمزا لتنقية الاجواء العربية».

وحول ما إذا كان بالامكان ان تتطور هذه الجهود إلى أحد أشكال التوافق أو ما يمكن تسميته مصالحة إذا اقتضى الأمر في القمة العربية المقبلة، قال الديحاني انه عندما تكون الجهود بيد «رجل حكيم كسمو أمير الكويت وعميد الديبلوماسية العربية» فنحن على ثقة كبيرة بان الأمور ستسير للأفضل وستكون الأجواء إيجابية.

وعن أعمال الدورة العادية الـ147 لمجلس الجامعة العربية، أوضح أن جدول أعمالها يتضمن ما يتجاوز 28 بندا تتعلق بمسيرة العمل العربي المشترك، لافتا إلى حرص الكويت على المشاركة كما هو الحال في الاجتماعات السابقة.

وأشار إلى تركيز الاجتماعات في الدورات العادية على القضايا التي تعنى بالشأن العربي بالدرجة الأولى، مبينا أن «المرحلة الدقيقة والحساسة التي نمر بها تتطلب تضافر جميع الجهود العربية».

وقال: «اننا مقبلون على قمة عربية مهمة قادمة ستعقد في الأردن وان هناك موضوعات عدة تتطلب مناقشتها وتدارسها حتى ترفع بصورتها النهائية إلى الاجتماع الوزاري الذي سيعقد الثلاثاء المقبل».

وأكد الديحاني في هذا الاطار أن الجميع معني بالقضية «الأساسية والجوهرية» وهي القضية الفلسطينية وتطوراتها إضافة إلى الأزمات العربية في سورية واليمن وليبيا التي تتطلب مراجعة أمور كثيرة من أجل ان يكون هناك دور عربي فاعل.

وأشار كذلك إلى أهمية موضوع إصلاح وتطوير الجامعة العربية الذي يهم الدول العربية وتحرص على ان يكون هناك عمل متطور لهذه المنظمة التي تهم الجميع وذلك من خلال اجتماعات اللجنة مفتوحة العضوية المعنية.

وقال الديحاني ردا على سؤال إن عقد الكثير من الاجتماعات لهذه الغاية «أمر يؤكد رغبة الجميع في أن يكون هناك تطوير»، معربا عن تفاؤله وثقته بأن المجموعة العربية قادرة على القيام بالإصلاح والتطوير المنشودين.

وفيما يتعلق بالدور الكبير للكويت في استضافة المشاورات اليمنية خلال فترة تجاوزت الأشهر الثلاثة والجهود الكويتية بهذا الشأن، أشار الديحاني إلى تقديم الأشقاء في اليمن مشروع قرار يتضمن «إشادة واضحة» بدور سمو أمير البلاد وكذلك دور الكويت.