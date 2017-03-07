طرحت الكويت أمس مبادرة جديدة في مجال تكنولوجيا المعلومات لتعزيز خدمات الحكومة الإلكترونية في دول مجلس التعاون الخليجي.

جاء ذلك في الاجتماع الـ 19 للجنة التنفيذية للحكومة الإلكترونية لدول مجلس التعاون الخليجي المنعقد في الدوحة حاليا بمشاركة الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات في الكويت.

وقال المدير العام للجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات بالإنابة م.قصي الشطي لـ «كونا» ان المبادرة تتمثل في اعداد سجل موحد للشركات العاملة بمجال تكنولوجيا المعلومات في دول مجلس التعاون، موضحا ان الكويت طرحت المبادرة بعد ان نجحت في اعداد سجل لجميع الشركات العاملة لديها.

وأضاف الشطي ان المبادرة استعرضت جهود الكويت في تسجيل جميع الشركات والمؤسسات العاملة لديها في مجال خدمات تكنولوجيا المعلومات كونها الدولة الخليجية الوحيدة التي تملك سجلا كاملا في هذا المجال، موضحا ان الهدف من المبادرة هو استفادة الدول الخليجية من قدرات وخدمات الشركات والمؤسسات العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات علاوة على المعلومات الخاصة بهذه الشركات.

وأفاد بأن الكويت دعت الدول الخليجية الى تقديم أفكارها ومرئياتها واقتراحاتها حول تلك المبادرة الكويتية لتعزيز بنودها في المستقبل وطرحها بصورتها النهائية تمهيدا لاعتمادها من اللجنة التنفيذية للحكومة الإلكترونية لدول مجلس التعاون الخليجي.

وقال ان الكويت أشارت في الاجتماع الى نجاح مبادرة سابقة لها متمثلة في التراسل الإلكتروني مع دولة قطر، مشيرا الى نجاح تلك التجربة وإعجاب الدول الخليجية بها للاستفادة منها في تعزيز التراسل بين جميع دول المجلس.