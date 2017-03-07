بديلان لتشغيل مستشفى جابر .. وموافقات جديدة لتملك الوافدين شققاً سكنية

مجلس إدارة جديد لـ «هيئة الزراعة» والتجديد لقياديين في «الأشغال» و«التطبيقي»

تكليف «المالية» باتخاذ إجراءات ترشيد الإنفاق في مشروع الميزانية

مجلس الوزراء اطلع على مقترح الوزارة الهادف إلى تنمية الإنفاق الرأسمالي لدفع مسيرة التنمية الاقتصادية وتخفيض مستويات العجز

مريم بندق

أنجز مجلس الوزراء برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك تقدما ملحوظا على صعيد الاستعدادات لتشغيل ميناء مبارك الكبير، وأنجزت الهيئة العامة للاستثمار دراسة حول تشغيل مستشفى جابر.

وقالت مصادر مطلعة لـ «الأنباء»: تسعى الحكومة الى إيجاد صيغة اتفاق تعاون مع شركة مجموعة موانئ دبي لإدارة وتشغيل ميناء مبارك الكبير، ومبدئيا قدمت الهيئة العامة للاستثمار دراسة تضمنت بديلين لتشغيل مستشفى جابر.

هذا، واعتمد مجلس الوزراء مشاريع مراسيم بتعيين عبدالعزيز عبدالسلام شعيب وكيلا مساعدا في وزارة الشؤون، وأنور أحمد جمعة الأنصاري وكيلا مساعدا في الهيئة العامة للإعاقة، وأحمد عبدالعزيز أحمد الغنام عضواً في مجلس إدارة الهيئة العامة لشؤون القصّر، الى جانب قبول استقالة المستشار محمد سليمان الرفاعي.

هذا، واعتمد مجلس الوزراء مشروع مرسوم بتشكيل مجلس إدارة جديد للهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية يضم من الشخصيات العامة: د.حيدر علي مراد، د.نزيه ابراهيم سعد الناهض، خالد علي جاسم المبارك، محمد عودة الخالدي، دعيج خلف صالح البرازي، وعمر ذكار عبدالله العتيبي.

ويضم المجلس رسميا رئيس مجلس ادارة الهيئة رئيسا، ورئيس مجلس ادارة الاتحاد الكويتي للمزارعين، ومدير عام البلدية ووكيل وزارة التجارة، ومدير الهيئة العامة للغذاء والتغذية.

وجدد المجلس لكل من حمد الغريب وخالد الخزي الوكيلين المساعدين في وزارة الأشغال وجدد ايضا لحبيب أبل أمين عام الجامعات الخاصة، وفاطمة الكندري في هيئة التطبيقي.

وكلف المجلس وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.فالح العزب بالتنسيق مع الجهات المختصة لتنفيذ موافقة مجلس الأمة على تكليف لجنة دراسة الظواهر السلبية الدخيلة على المجتمع، بالتحقيق في ظاهرة انتشار وتعاطي المخدرات بين الناشئة وداخل السجون، وظاهرة تفشي الرشوة داخل المؤسسات العامة والخاصة، وظاهرة تفشي الغش في المدارس والجامعات.

ووافق المجلس على تملك بعض الوافدين من مختلف الجنسيات العربية شققا سكنية في البلاد، بعد التدقيق على بعض الإجراءات والضوابط المطلوبة، على أن تقوم الجهات المختصة باستكمال إجراءات إصدار وثائق التملك.

وكان مجلس الوزراء عقد اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر أمس في قاعة مجلس الوزراء بقصر بيان برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، وبعد الاجتماع صرح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبد الله بما يلي:

استهل مجلس الوزراء أعماله بالاطلاع على الرسالة التي تلقاها صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد من الرئيس فرانسوا هولاند رئيس الجمهورية الفرنسية المتضمنة دعوة الكويت للمشاركة في الاجتماع الوزاري للمانحين، المقرر عقده في العشرين من الشهر الجاري في متحف اللوفر لدعم الصندوق الدولي لحماية التراث الثقافي والذي ستنظمه كل من الجمهورية الفرنسية ودولة الإمارات العربية المتحدة معا.

من جانب آخر، رحب مجلس الوزراء بالزيارة التي يعتزم القيام بها للبلاد رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة محمد نواز شريف، وقد أعرب المجلس عن أمله في أن تسهم هذه الزيارة في توثيق العلاقات الطيبة القائمة بين البلدين الصديقين، متمنيا للضيف والوفد المرافق له طيب الإقامة في البلاد، ثم استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد حول نتائج المباحثات التي أجراها مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد خلال زيارته للبلاد، والتي تم خلالها استعراض آخر المستجدات في الجمهورية اليمنية والجهود الدولية المبذولة لإيجاد حل سياسي شامل لإعادة الأمن والاستقرار في ربوع اليمن الشقيق.

كما اطلع مجلس الوزراء على مقترح وزارة المالية بشأن وضع أسقف للإنفاق بمشروع الميزانية العامة للدولة بهدف ترشيد الإنفاق الجاري وتنمية الإنفاق الرأسمالي لدفع مسيرة التنمية الاقتصادية وتخفيض مستويات العجز بالميزانية العامة للدولة، وكلف المجلس وزارة المالية باتخاذ ما يلزم لضمان نجاح المنهج المقترح تحقيقا للأهداف المنشودة، ثم بحث مجلس الوزراء شؤون مجلس الأمة، واطلع في هذا الصدد على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة.

كذلك بحث المجلس الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي، وفي هذا الصدد أشاد المجلس بالإنجاز الذي حققته الأجهزة الأمنية في مملكة البحرين الشقيقة.

وأعرب عن ارتياحه لما أعلنته المملكة مؤخرا بالكشف عن تنظيم إرهابي يضم 54 شخصا وضبط كميات كبيرة من الأسلحة والمتفجرات لارتكاب جرائم إرهابية.

وقال: ان الكويت إذ تؤكد مجددا وقوفها إلى جانب شقيقتها المملكة ومساندتها لجميع الإجراءات والجهود التي تسهم في مواجهة آفة الإرهاب والقضاء عليه، وتؤكد كذلك على أن هذه المخططات الإرهابية لا تستهدف أمن المملكة فقط وإنما أمن جميع دول مجلس التعاون الخليجي، فإنها تدعو المجتمع الدولي إلى توحيد وتكثيف الجهود الجادة لمواجهة الإرهاب بجميع صوره وأشكاله والذي يهدف إلى زعزعة أمن واستقرار دول المنطقة.