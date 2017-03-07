تفقّد سفيرنا لدى فرنسا سامي السليمان مشروعين إسلاميين قيد الإنشاء تساهم فيهما جهات خيرية كويتية في اقليم (الالزاس) شرقي فرنسا.

وذكرت سفارتنا في باريس في بيان ان السفير السليمان قام بزيارة كل من مشروع مركز النور الإسلامي في مدينة (ميلو) ومشروع مركز الأندلس الإسلامي في مدينة (ستراسبورغ).

وقالت ان مشروع مركز النور الإسلامي يعد المشروع الأكبر في منطقة شرق فرنسا التي تشترك حدوديا مع ألمانيا وسويسرا، متوقعة أن يتم افتتاح هذا الصرح المعماري الفريد المشيد على مساحة 20 ألف متر في العام المقبل.

وأوضحت ان مشروع مركز الأندلس الإسلامي سيُستكمل بناؤه خلال الفترة القليلة المقبلة ليتمكن من استيعاب ألف طالب.

وأعرب القائمون على المشروعين بحسب البيان عن شكرهم وتقديرهم للمساهمات الكويتية الخيرة والتي تعكس مدى حب الكويتيين للعمل الخيري والحرص على النهوض به وتطويره.

من جهة أخرى، التقى السفير السليمان على هامش زيارته الطلبة الكويتيين الدارسين في اقليم (الالزاس) شرقي فرنسا، حيث اطمأن على سير دراستهم، داعيا إياهم إلى ضرورة الانتظام والحرص على التحصيل العلمي ليتمكنوا من خدمة بلدهم والمساهمة في رقيه وتقدمه.