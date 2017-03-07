استقبل رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن محمد الخضر بمكتبه أسرة اللواء عبدالجليل الصالح، آمر كلية علي الصباح العسكرية الأسبق، حيث أثنى على دور وخدمات اللواء الصالح خلال فترة توليه قيادة الكلية وإسهاماته في تأسيسها.

كما استقبل نائب رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن عبدالله نواف الصباح بمكتبه أسرة اللواء الصالح، مستذكرا دور اللواء في وضع حجر أساس الكلية العسكرية مثمنا جهوده المبذولة خلال فترة توليه قيادة الكلية.

وقام آمر كلية علي الصباح العسكرية اللواء الركن بدر العوضي بتكريم أسرة اللواء الصالح، وتأتي هذه المبادرة من الكلية تقديرا واعتزازا بدور القيادات السابقة التي قامت على أكتافهم الكلية منذ تأسيسها ووضع اللبنات الأولى للمناهج التعليمية والتدريبية، والتي أوصلت الكلية إلى ما هي عليه اليوم من مستوى يضاهي اعرق الكليات العسكرية في العالم.

من جانبها، أعربت اسرة المغفور له اللواء عبدالجليل الصالح عن شكرها وامتنانها لهذه المبادرة الكريمة من قبل رئاسة الأركان العامة والتي تعكس دور المغفور له واسهاماته خلال فترة توليه قيادة الكلية.