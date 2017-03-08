استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد بقصر بيان صباح أمس سمو الشيخ ناصر المحمد.

كما استقبل سموه بقصر بيان صباح د.محمد الشحومي، حيث أهدى سموه نسخة من رسالة الدكتوراه بعنوان «النظام القانوني للاستحواذ على أسهم الشركات المساهمة».

واستقبل سموه د.إبراهيم الرفاعي ود.جاسم العوضي، حيث أهديا سموه كتابا بعنوان «الأرض والكون».

كما استقبل سموه نائب المدير العام لجمعية النجاة الخيرية د.جابر الونده، وذلك بمناسبة حصوله على وسام الشرف من رئيس جمهورية ألبانيا لجهوده المتميزة في الأعمال الخيرية والإنسانية. وقد شكرهم سموه متمنيا لهم التوفيق والنجاح.