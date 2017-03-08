التقى عميد السلك الديبلوماسي سفيرنا لدى مملكة البحرين الشيخ عزام الصباح أمس مع وكيل وزارة الداخلية لشؤون الجنسية والجوازات البحريني الشيخ راشد بن خليفة آل خليفة ووكيل وزارة الخارجية البحرينية المساعد لشؤون مجلس التعاون والدول الغربية الدكتور ظافر العمران والسفراء الخليجيين والعرب وأصحاب القطاع الخاص في المملكة.

وبحسب بيان صحافي صادر عن السفارة أشاد الشيخ عزام الصباح خلال اللقاء الذي تم في مقر السفارة بمستوى العلاقات بين البلدين الشقيقين وقال إن التنسيق الكويتي- البحريني نموذجي في مواجهة التحديات الخليجية والإقليمية.

وأضاف أن زيارة ولي عهد البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة إلى دول «التعاون» خير دليل على عمق العلاقات الخليجية، لافتا إلى أنها تأتي لترسيخ وتعزيز التكامل الخليجي.