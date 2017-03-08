تسلم صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بقصر بيان صباح أمس رسالة خطية من أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة تتعلق بالعلاقات الأخوية الراسخة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تعزيزها في المجالات كافة بما يخدم مصالحهما المشتركة والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وقد قام بتسليم الرسالة لسموه سفير المملكة العربية السعودية الشقيقة لدى الكويت د.عبدالعزيز بن إبراهيم الفايز.

حضر المقابلة نائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح.



واستقبل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بقصر بيان صباح أمس سمو الشيخ ناصر المحمد.

كما استقبل صاحب السمو الأمير بقصر بيان صباح امس أحمد خليفة الشحومي ود.محمد خليفة الشحومي حيث أهدى سموه رسالة الدكتوراه والتي حملت عنوان «النظام القانوني للاستحواذ على أسهم الشركات المساهمة دراسة مقارنة في القانون الكويتي والمصري والفقه المقارن».

واستقبل صاحب السمو بقصر بيان صباح أمس د.إبراهيم الرفاعي وجاسم العوضي حيث أهديا سموه كتابا بعنوان «الأرض والكون».

كما استقبل سموه بقصر بيان صباح أمس الشيخ عبدالله علي الخالد حيث أهدى سموه رسالة الماجستير والتي حملت عنوان «الصعود الاستراتيجي لروسيا الاتحادية وأثره على التوازنات الدولية».

واستقبل صاحب السمو بقصر بيان صباح أمس نائب المدير العام لجمعية النجاة الخيرية د.جابر عيد الونده وذلك بمناسبة حصوله على وسام الشرف من رئيس جمهورية ألبانيا لجهوده المتميزة في الأعمال الخيرية.

واستقبل سموه بقصر بيان صباح أمس د.العنود محمد الشارخ وذلك بمناسبة حصولها على وسام الاستحقاق الوطني برتبة فارس من الجمهورية الفرنسية.

كما استقبل صاحب السمو بقصر بيان صباح أمس م.سارة صادق ومحمد القطان.