استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بقصر بيان امس وبحضور سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ورئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة محمد نواز شريف والوفد المرافق وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد.

هذا وتم خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية الطيبة التي تجمع البلدين والشعبين الصديقين وسبل تنميتها في كل المجالات بما يحقق تطلعاتهم المشتركة كما تمت مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.

حضر المقابلة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ محمد الخالد ونائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح ورئيس بعثة الشرف المرافقة لرئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية المستشار بديوان سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ د.سالم الجابر.

وأقام صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بقصر بيان مأدبة غداء على شرف رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة محمد نواز شريف والوفد المرافق وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد.

كما عقد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك جلسة مباحثات رسمية في قصر بيان مع رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة محمد نواز شريف.

وتم خلال المباحثات التي جرت في أجواء ودية عكست عمق العلاقات التاريخية والوطيدة بين البلدين الصديقين بحث سبل تعزيز آفاق التعاون في مختلف المجالات بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين إضافة إلى مواقف البلدين تجاه القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

حضر المباحثات عن الجانب الكويتي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ محمد الخالد ورئيس بعثة الشرف المرافقة المستشار بديوان سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ د.سالم الجابر ووزير النفط ووزير الكهرباء والماء عصام المرزوق ووكيل الشؤون الأمنية والاقتصادية والالتماسات بديوان سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ فهد جابر المبارك وسفيرنا لدى جمهورية باكستان نصار عبدالرحمن المطيري وعدد من كبار المسؤولين بـــوزارة الخارجيـــة والهيئــة العامــة للاستثمار وديــوان سمــو رئيس مجلس الوزراء، وحضرها عن الجانب الباكستاني الوفد المرافق لرئيس وزراء جمهورية باكستان الصديقــة.

كما استقبل رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة محمد نواز شريف في مقر إقامته بقصر بيان أمس رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت علي الغانم والسادة أعضاء مجلس إدارة الغرفة.

هذا وغادر رئيس وزراء جمهورية باكستان الاسلامية الصديقة محمد نواز شريف والوفد المرافق له البلاد بعد زيارة رسمية استمرت يومين بدعوة من سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء.

وكان في مقدمة مودعيه على ارض مطار الكويت الدولي رئيس بعثة الشرف المرافقة المستشار بديوان سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ د.سالم الجابر وسفيرنا لدى جمهورية باكستان نصار المطيري وسفير جمهورية باكستان الاسلامية لدى الكويت غلام دستجير وعدد من كبار المسؤولين في ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء.

وكان رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة محمد نواز شريف والوفد المرافق له وصل إلى البلاد في زيارة رسمية تستمر يومين بدعوة من سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء.

وجرت للضيف مراسم استقبال رسمية في قصر بيان حيث عزف خلالها السلامان الوطني الباكستاني والوطني الكويتي.

ثم تفقد رئيس وزراء جمهورية باكستان حرس الشرف الذي اصطف لتحيتـه.

عقب ذلك صافح كبار مستقبليه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ محمد الخالد ورئيس بعثة الشرف المرافقة المستشار بديوان سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ د. سالم الجابر ووزير النفط ووزير الكهرباء والماء عصام المرزوق وعدد من الشيوخ والوزراء وكبار قادة الجيش والشرطة والحرس الوطني وعميد السلك الديبلوماسي سفير جمهورية السنغال لدى الكويت عبدالأحد إمباكي وكبار المسؤولين بالدولة وديوان سمو رئيس مجلس الوزراء وسفيرنا لدى جمهورية باكستان نصار المطيري.