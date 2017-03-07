أعرب نائب وزير الخارجية خالد الجارلله عن تفاؤله بنتائج القمة العربية المقبلة المقرر انعقادها بالأردن اواخر الشهر الجاري مشيرا الى انها ستحقق "نقلة نوعية" في مسيرة العمل العربي المشترك.



جاء ذلك في تصريح أدلى به الجارالله في ختام أعمال الدورة (147) لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري.



وقال الجارالله الذي ترأس وفد الكويت للاجتماع ان الدورة (147) تكتسب أهمية خاصة نظرا لانعقادها قبيل الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية موضحا انها كانت فرصة لتداول الموضوعات المطروحة على جدول أعمال القمة.



واعرب الجارالله عن تطلعه الى ان تسهم قمة الاردن في مواجهة التحديات المتصاعدة والمتزايدة في المنطقة.



وأضاف أن "هناك اصرارا بأن تكون معالجة القمة القادمة تختلف عن معالجة القمم السابقة باعتبار أن التحديات جسيمة وأن الوضع العربي وبكل أسف يمر بمرحلة متردية جدا" مؤكدا أن القمة العربية ستشكل "نقطة تحول" للعمل العربي المشترك.



وقال ان الآمال "كبيرة جدا" على انعقاد القمة العربية موضحا أن وزير خارجية المملكة الأردنية الهاشمية أشار الى أن القمة سيصدر عنها (اعلان عمان) الذي سيتضمن هموم وهواجس الأمة العربية وكل ما تتعرض له من تحديات وسبل مواجهتها.



وأشار الجارالله الى أن وزراء الخارجية العرب ناقشوا خلال أعمال الدورة ال (147) عددا من الموضوعات المتعلقة بمسيرة العمل العربي وتطورات الاوضاع في المنطقة خاصة في فلسطين واليمن وسوريا وليبيا والعراق مؤكدا أهمية استمرار التشاور والتنسيق في هذا الشأن.



ولفت الى أن الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد ابوالغيط استعرض ما تم انجازه لمسيرة العمل العربي المشترك ما بين الدورتين السابقة والحالية لافتا الى أنه حاز على اعجاب وتقدير الوزراء العرب.



وأضاف الجارالله أن الوزراء العرب أكدوا أهمية العمل الدؤوب الذي تقوم به الأمانة العامة للجامعة العربية لتطوير الجامعة وتطوير مسيرة العمل العربي المشترك.



وحول تطورات عملية السلام قال الجارالله ان الوزراء العرب أشادوا بالمواقف الداعمة للقضية الفلسطينية لاسيما الموقف "المتميز" للحكومة الفرنسية في هذا الاطار.



وذكر أنه تم استعراض الاتصالات المكثفة التي تجريها السلطة الفلسطينية مع الأطراف الدولية كالولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وروسيا مؤكدا أنها تصب في صالح القضية الفلسطينية.



وأضاف أنه تم خلال الاجتماع الاشارة الى قرار مجلس الأمن الخاص بالاستيطان مبينا أنه تم التأكيد على أن هذا القرار يشكل نقطة تحول في الموقف الدولي حيال القضية الفلسطينية وعملية السلام.