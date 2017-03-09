يزور الكويت السبت المقبل وفد برئاسة مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين في الخارج السفير خالد يسري رزق وذلك في اطار متابعة شؤون الجالية المصرية بالكويت حيث تستمر الزيارة ثلاثة ايام.
وقال السفير المصري لدى الكويت ياسر عاطف في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط إن الوفد سيلتقي مساء السبت المقبل بممثلين عن مختلف فئات الجالية المصرية بالكويت، لمتابعة أوضاعهم والاستماع إليهم، بما يدعم تواصلهم مع الجهات الرسمية في مصر.
وأشار عاطف إلى أن الوفد المصري يضم ممثلين من مختلف الوزارات، مثل الداخلية والتعليم والتعليم العالي والإسكان والقوى العاملة، وغيرها من الهيئات الحكومية المعنية برعاية المصريين بالخارج ومتابعة أوضاعهم.