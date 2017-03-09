استقبل سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك في قصر بيان أمس النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد يرافقه وزير خارجية نيوزيلندا الصديقة موري ماكالي والوفد المرافق له وذلك بمناسبة زيارته للبلاد.

حضر المقابلة مساعد وزير الخارجية لشؤون الاميركتين ريم الخالد وسفير الكويت لدى نيوزيلندا احمد الوهيب.

كما التقى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد امس نظيره النيوزيلندي موري ماكالي، وتم خلال اللقاء تناول سبل تعزيز العلاقات المميزة التي تربط بين البلدين الصديقين في جميع المجالات وبحث آخر المستجدات والتطورات التي تشهدها الساحتين الإقليمية والدولية والقضايا محل الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية السفير الشيخ د.احمد ناصر المحمد ومساعد وزير الخارجية لشؤون الاميركتين الوزير المفوض ريم الخالد وسفيرنا لدى نيوزيلندا الصديقة احمد الوهيب وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الخارجية.