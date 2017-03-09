بحث رئيس جهاز الأمن الوطني الشيخ ثامر العلي أمس مع وزير خارجية نيوزيلندا موري ماكالي سبل تعزيز التعاون القائم بين البلدين في مختلف المجالات والعلاقات الأمنية.

وقال جهاز الأمن الوطني في بيان صحافي: ان الشيخ ثامر العلي التقى وزير خارجية نيوزيلندا والوفد المرافق له، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون القائم بين البلدين في مختلف المجالات واهم القضايا ذات الاهتمام المشترك. حضر اللقاء سفيرنا لدى نيوزيلندا احمد الوهيب.

وأضاف البيان ان الشيخ العلي التقى سفير جمهورية الهند لدى الكويت سونيل جين، حيث تم بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تطويرها فضلا عن بحث اهم القضايا ذات الاهتمام المشترك التي تشهدها المنطقة.