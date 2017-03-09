أشاد سفير دولة جنوب السودان لدى الكويت فرمينا رياك بالجهود الكبيرة للكويت قيادة وشعبا في العمل الإنساني وإغاثة المنكوبين في جميع أنحاء العالم.

وقال رياك في تصريح لـ «كونا» أمس عقب لقائه رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الاحمر د. هلال الساير ان المساعدات المقدمة من الجمعية تصل إلى المنكوبين في جميع أنحاء العالم.

وأضاف ان اسم الهلال الأحمر أصبح معروفا في كل العالم بإغاثة المنكوب ومساعدة المحتاج ونشر التعليم وتنمية الموارد وبناء وحفر الآبار وبناء المراكز الصحية.

وأشار الى ان الاجتماع مع الساير يأتي ضمن خطة لدعم المتضررين في جنوب السودان.