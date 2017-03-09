أعرب مندوب الكويت الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو) د. مشعل حياة عن فخره واعتزازه بالمكانة التي تتبوؤها المرأة الكويتية في جميع المجالات ونيلها حقوقها السياسية كاملة بفضل الإرادة السامية لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد.

جاء ذلك في تصريح على هامش مشاركة السفير حياة وأعضاء الوفد الدائم لدى (يونسكو) في افتتاح أنشطة وفعاليات المنظمة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي حمل هذا العام عنوان (إعادة النظر في تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين في عام 2015 وما بعده).

وأشاد السفير حياة بالمشاركة العربية في هذه الفعاليات والتي اشتملت على معرض فني حول (دور المرأة في التنمية المستدامة) أبرز دور النساء ومساهمتهن في تنمية المجتمعات.

واكد أن منظمة (يونسكو) تولي اهتماما وجهودا كبيرة في سبيل تمكين المرأة بالعالم وتعزيز المساواة بين الجنسين وضمان حقوق المرأة ومصالح الفتيات والنساء.

وأشار الى ان المنظومة الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة تحتفل باليوم العالمي للمرأة منذ عام 1975 وان ميثاق الأمم المتحدة الصادر في عام 1945 يمثل في الواقع أول اتفاق دولي يؤكد على مبدأ المساواة بين المرأة والرجل.

وقال السفير حياة انه وفقا للإحصائيات فإن 31 مليون فتاة ممن بلغن التعليم الابتدائي غير ملتحقات اليوم بالمدارس وان 35% من نساء العالم يتعرضن للعنف الجسدي او الجنسي كما تشكل النساء ثلثي المواطنين الأكثر فقرا في العالم داعيا الى تضافر الجهود للقضاء على تلك الظواهر السلبية.