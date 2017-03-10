بعث صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ببرقية تعزية إلى الرئيس محمد أشرف غني رئيس جمهورية أفغانستان الإسلامية الصديقة، أعرب فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الهجوم الإرهابي على المستشفى العسكري في مدينة كابول والذي أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين، سائلا سموه المولى تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته وأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية، مؤكدا سموه استنكار الكويت وإدانتها الشديدة لهذا العمل الإجرامي الآثم الذي استهدف أرواح الأبرياء الآمنين والذي يتنافى مع جميع الشرائع السماوية والقيم الإنسانية.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تعزية إلى الرئيس محمد أشرف غني، ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الهجوم الإرهابي على المستشفى العسكري في مدينة كابول، سائلا سموه المولى جل وعلا أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته ويمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية.

كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ببرقية تعزية مماثلة.