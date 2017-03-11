قام رئيس مجلس الإدارة المدير العام لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) الشيخ مبارك الدعيج بزيارة تفقدية لمكتب الوكالة في لندن، وذلك في إطار زيارته الحالية للعاصمة البريطانية.

واطلع الدعيج والوفد المرافق له من مدير المكتب خالد الديحاني على سير العمل والاحتياجات اللازمة لتسهيل المهام المناطة بالمكتب لاسيما عملية التعامل مع الأخبار.

ودعا الدعيج الى ضرورة التواصل الدائم بين المكتب والسفارة الكويتية في لندن وجميع المكاتب التابعة لها، مشددا على ضرورة العمل على تعزيز مكانة الوكالة إقليميا ودوليا من خلال الحرص على تغطية ومتابعة الأخبار والأحداث حول العالم.

وأكد في هذا السياق، على أهمية الدور البارز الذي تضطلع به مكاتب الوكالة الموجودة في الخارج واصفا ذلك الدور بأنه «مكمل رئيسي» لعمل السفارات الكويتية.

وقال ان «كونا» تحرص في عملها على الالتزام بالمعايير المهنية المتمثلة في المصداقية والحيادية والشفافية وتسعى دائما الى الاستفادة من أحدث الوسائل التقنية عند التعامل مع المواد الاخبارية بما يحقق المرونة والسرعة في نقلها للأخبار والأحداث.

من جانب آخر، أقام سفيرنا لدى المملكة المتحدة خالد الدويسان مساء يوم الأربعاء مأدبة عشاء على شرف الشيخ مبارك الدعيج حضرها أعضاء وفد «كونا» وأركان السفارة ومسؤولو المكاتب الكويتية العاملة في لندن.