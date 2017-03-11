دعا المشاركون في ملتقى الشعوب الدولي الرابع اول من امس الى ابراز دور الكويت والمؤسسات العاملة بها والمتعلق برعاية طلبة المنح الدراسية على المستويين الداخلي والخارجي.

وشدد المشاركون في التوصيات الختامية للملتقى الذي نظمته وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية على ضرورة ابراز واستغلال وسائل التواصل الاجتماعي في الحملات الخيرية بطرق مختلفة.

وأكدوا أهمية العمل على زيادة عدد المقاعد لطلبة البعوث بالتعليم الجامعي بهدف استيعاب الطلبة الموجودين حاليا بالمرحلة الثانوية ممن حققوا اشواطا مهمة في الاندماج داخل البيئة الكويتية والاهتمام بهم بعد تخرجهم.

ولفتوا الى ضرورة تشكيل لجنة عليا مشتركة بين وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية والمؤسسات المختصة لمتابعة مختلف المشكلات التي تواجه طلبة المنح الدراسية الى جانب الحرص على تطوير الخدمات وتحسينها لهم.

واشاروا الى اهمية استغلال طاقات الشباب وتدريبهم وتمكينهم من خوض ميدان العمل الدعوي وصياغة توجيهات مشتركة ذات الصلة بطلبة المنح الدراسية وتحديد اهدافها وابراز حقوقها ووجباتها.

وأكد المشاركون ايضا ضرورة انشاء قناة خاصة للدعوة الى الله بالتعاون مع الجهات الخيرية لصقل وابراز مواهب الدعاة وإزالة الشبهات فضلا عن حث الجمعيات الخيرية والهيئات التطوعية بالتنوع وابتكار مشاريع حديثة تخدم المجال الدعوي للجاليات وطلبة البعاث.

ودعوا الى اشراك طلبة المنح الدراسية والجاليات في مختلف الانشطة التي تقيمها «الأوقاف» والمؤسسات ذات الصلة وانجاز قاعدة بيانات لطلبة المنح الدراسية لتحقيق التواصل الفعال معهم.

يذكر ان الملتقى الذي استمر 3 ايام عبارة عن لقاء لطلاب وطالبات البعثات من مختلف الدول الصديقة وممثلي سفاراتهم ويهدف لتحقيق التقارب بين تلك الشعوب والتعرف على ثقافاتها وعاداتها.