أجرى وزير خارجية فرنسا جان مارك ايرولت امس الأول محادثات مع سفراء لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في إطار عملية تعزيز الحوار بين الجانبين.

وذكرت الخارجية الفرنسية في بيان ان اللقاء تطرق الى العديد من النقاط ومن بينها سبل تعزيز الشراكة وتوسيعها بين فرنسا ودول الخليج العربية في العديد من المجالات ومن بينها التعليم والثقافة ومحاربة الإرهاب.

وفي هذا الصدد أعرب سفيرنا لدى فرنسا سامي السليمان عن تقدير الكويت للعلاقات الطيبة مع فرنسا، مشددا على اهتمام الكويت بتعزيزها والارتقاء بها الى مستويات اعلى في المستقبل، مضيفا ان الكويت تعول على التطورات الإيجابية للعلاقات مع فرنسا في العديد من المجالات.

وأشار السفير السليمان الى أهمية تنظيم الاجتماعات بين دول مجلس التعاون وفرنسا، لبحث وجهات النظر المشتركة حول العديد من القضايا المهمة في منطقة الشرق الأوسط وخاصة منطقة الخليج العربية.

من جانبه، قال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية رومان نادال في مؤتمر صحافي عقب المحادثات ان اللقاء يأتي في اطار تبادل وجهات النظر المعمقة التي تحرص عليها فرنسا مع دول مجلس التعاون، ومتابعة نتائج مشاركة الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند كضيف شرف في قمة قادة مجلس التعاون في الرياض في مايو 2015».

وأضاف ان فرنسا أظهرت مع دول مجلس التعاون خلال القمة «رغبة مشتركة» لتقوية وتعزيز الحوار فيما بينها.

وتعمل فرنسا منذ عامين على تعزيز اتصالاتها مع دول مجلس التعاون والتي ظهرت من خلال الزيارات الثنائية على أعلى المستويات.