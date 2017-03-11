أعلنت وزارة الدفاع العراقية اليوم عن تخصيص مكافأة مجزية لمن يدلي بمعلومات عن رفات الكويتيين المفقودين في العراق او عن الممتلكات الكويتية المنهوبة إبان الاحتلال العراقي للكويت.



وأهابت الوزارة في بيان بالعراقيين الذين يمتلكون أي معلومات عن رفات العراقيين او الكويتيين او الإيرانيين الذين فقدوا في الحرب العراقية ـ الإيرانية وحرب الخليج او ما يتعلق بمفقودات الارشيف الأميري الكويتي والممتلكات الكويتية الإدلاء بها للجهات المختصة في الوزارة.



وأكد البيان ان الوزارة خصصت مكافأة مجزية لمن يتقدم بهذه المعلومات بعد التثبت منها دون ان يكشف عن طبيعة تلك المكافأة.

وتجدر الاشارة إلى ان الحكومة العراقية أحالت ملف المفقودين الكويتيين من وزارة حقوق الإنسان العراقية المنحلة إلى وزارة الدفاع العراقية.