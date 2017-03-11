اكدت قنصليتنا لدى ألمانيا سلامة جميع الكويتيين المتواجدين في مدينة دوسولدورف غربي ألمانيا بعد الاعتداء الذي شهدته المدينة مساء امس الأول.



وقالت القنصلية في بيان صحافي تلقت "كونا" نسخة منه انها على اتصال دائم مع الجهات الألمانية المعنية في ولاية شمال الراين وستفاليا التي تقع فيها المدينة من اجل الاطمئنان على سلامة الرعايا الكويتيين المتواجدين في المدينة.



وناشدت القنصلية الرعايا الكويتيين التواصل معها على الرقم التالي: 00496975937270 اورقم الطوارئ خارج أوقات العمل: 004915208001100 في حال حدوث أي طارئ معهم.



وكانت المدينة المذكورة قد شهدت اعتداء شاب مختل عقليا في احدى محطات القطارات على الركاب مع ادى الى اصابة تسعة اشخاص بجروح.