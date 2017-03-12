صدر مرسوم بتعيين السفير سميح حيات سفيراً للكويت غير مقيم في الصين وجاء في المادة الأولى من المرسوم: يُعين سميح عيسى حيات ـ سفير الكويت لدى جمهورية الصين الشعبيةـ بالإضافة الى عمله- سفيرا للكويت لدى الجمهورية القيرغيزية.

كما صدر مرسوم بتعيين نصار عبدالرحمن المطيري ـ سفير الكويت لدى جمهورية باكستان الإسلامية ـ بالإضافة الى عمله ـ سفيرا للكويت لدى جمهورية طاجيكستان.

كما صدر مرسوم بتعيين متعب صالح المطوطح ـ سفير الكويت لدى الولايات المتحدة المكسيكية ـ بالإضافة الى عمله ـ سفيرا للكويت لدى جمهورية غواتيمالا.