سموه عزى خادم الحرمين الشريفين بوفاة والدة نواف بن سعود وهنأ رئيسة موريشيوس بالعيد الوطني





استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بقصر بيان صباح أمس سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد.

واستقبل صاحب السمو الأمير بقصر بيان صباح أمس رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم.

كما استقبل سموه بقصر بيان صباح أمس سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك.

واستقبل صاحب السمو بقصر بيان صباح أمس النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد.

كما استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بقصر بيان صباح أمس رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ورئيس مجلس النواب البوسني شفيق جعفروفيتش والوفد الرسمي المرافق وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد.

حضر المقابلة نائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح.

وبعث صاحب السمو الأمير ببرقية تعزية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، عبر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة المغفور لها بإذن الله تعالى والدة صاحب السمو الملكي الأمير نواف بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، سائلا سموه المولى تعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته وأن يلهم الأسرة المالكة الكريمة جميل الصبر وحسن العزاء.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تعزية إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة المغفور لها بإذن الله تعالى والدة صاحب السمو الملكي الأمير نواف بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، سائلا سموه المولى تعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته.

كما بعث سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك ببرقية تعزية مماثلة.

كما بعث صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ببرقية تهنئة الى رئيسة جمهورية موريشيوس الصديقة أمينة غريب فكيم عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلادها، متمنيا لها دوام الصحة والعافية وللبلد الصديق كل التقدم والازدهار.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة الى رئيسة جمهورية موريشيوس الصديقة أمينة غريب فكيم، ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلادها، متمنيا لها موفور الصحة والعافية.

كما بعث سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك ببرقية تهنئة مماثلة.

هذا، ويتفضل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد فيشمل برعايته وحضوره حفل تكريم المتفوقين من خريجي كليات ومعاهد الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب للعام الدراسي 2015/2016 وذلك في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح اليوم الاثنين وذلك بديوان عام الهيئة الجديد بالشويخ.