استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد بقصر بيان صباح أمس رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم.

واستقبل سمو ولي العهد بقصر بيان صباح أمس سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك.

كما استقبل سموه بقصر بيان صباح أمس النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد.

واستقبل سموه بقصر بيان صباح امس نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ محمد الخالد.

كما استقبل سمو ولي العهد بقصر بيان صباح أمس نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح.

واستقبل سموه بقصر بيان أمس وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله.

واستقبل سمو ولي العهد بقصر بيان أمس وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح.