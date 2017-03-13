حكومتنا بصدد إنشاء مشاريع سياحية وفنادق عالمية متميزة لقطاع الاستثمارات الخاصة





أكد وزير خارجية جمهورية سان مارينو القائم بأعمال رئاسة الحكومة نيكولا رينتسي امس حرص حكومته على تطوير العلاقات مع الكويت في مختلف المجالات ولاسيما الديبلوماسية والاقتصادية.

وقال رينتسي في تصريح لـ «كونا» ان حكومته تعتبر علاقات جمهورية سان مارينو مع الكويت بالغة الأهمية سواء على الصعيد الدولي أو الاقليمي وكذلك على المستوى الثنائي لاسيما بعد التبادل الديبلوماسي، متوقعا أن تثمر في القريب عن نتائج مهمة تعود على الطرفين.

واضاف أن جمهورية سان مارينو تنظر باهتمام خاص للتعاون الاقتصادي وللمستثمر الكويتي بما له من خبرة وانتشار عالمي ومؤهلات ناجحة للمشاركة في استراتيجية وبرامج اعادة اطلاق اقتصاد البلد الصغير الذي يستعد للدخول في شراكة خاصة مع الاتحاد الأوروبي.

وأكد حرص حكومة سان مارينو على تطوير وتوطيد علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وشعبيهما نحو آفاق واعدة، لاسيما بعد الخطوة التاريخية باقامة العلاقات الديبلوماسية مطلع العام الماضي، معربا عن تطلع حكومته الى استقبال المستثمرين الكويتيين وصناديق الاستثمار وكذلك الطلبة الكويتيين الذين حثهم على الالتحاق بالجامعة والمعاهد والأقسام في سان مارينو والتي يلتحق بها كثير من الطلبة الايطاليين والأجانب.

وأكد أن المسار الجديد لجمهورية سان مارينو يرمي الى تعزيز فرص الاستثمار الجذابة من خلال برنامج شامل في يونيو المقبل لاعادة اطلاق نظام مصرفي يضم منتجات مالية عالية القيمة ومتميزة على مستوى تطلعات أهم وأكفأ المستثمرين.

وأضاف ان السياحة في سان مارينو بموقعها ووضعها المتميز تعد قطاعا استراتيجيا لجذب الاستثمارات المهمة، مشيرا الى أن الحكومة بصدد أن تحدد بعض المناطق المختارة على أراضي الجمهورية لاقامة مشاريع سياحية وفنادق عالمية متميزة واتاحة هذه المواقع لقطاع الاستثمارات الخاصة.

وتقدم وزير خارجية جمهورية سان مارينو القائم بأعمال رئيس الحكومة بتحياته وتهانيه الخاصة للكويت قيادة وحكومة وشعبا بمناسبة الاعياد الوطنية، متمنيا لها دوام التقدم والازدهار.

وتعد جمهورية سان مارينو الواقعة شمال شرق شبه الجزيرة الايطالية حيث تقع كامل حدودها داخل اقليم ايميليا رومانيا أقدم جمهورية تحتفظ بنظامها الدستوري منذ استقلالها عن الامبراطورية الرومانية في الثالث من سبتمبر عام 301 بعد الميلاد ويعتمد اقتصادها الحديث على الخدمات كمركز مالي وسياحي ورياضي معروف.