كريم طارق

استقبل المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة بالوكالة عبدالله المطوطح السفير خالد يسري رزق مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصرية بالخارج والسفير المصري ياسر عاطف ورئيس البعثة القنصلية المصرية بالكويت السفيرة هويدا عبدالرحمن والقنصل محمد عرفة ومدير عام التمثيل الخارجي بوزارة القوى العاملة المستشار مدحت الغمراوي والمستشار العمالي بالكويت المستشار جمال السيد أحمد وسكرتير أول هلال ابراهيم بحضور نائب المدير العام للاستقدام والاستخدام أحمد الموسى ونائب المدير العام للتخطيط والمهارة المهنية د.مبارك العازمي ود.عبدالله الرشيدي مراقب المكتب الفني.

وشكر الوفد المصري المطوطح والنواب لحفاوة الترحيب والاستقبال، وتم التباحث حول أوضاع العمالة المصرية المقيمة بالكويت وتطرقوا إلى بعض المشكلات التي تواجه العمالة المصرية وكيفية معالجاتها.

وأكد المطوطح أن الهئية العامة للقوى العاملة على استعداد لحل مشاكل هذه العمالة وجميع مشاكل العمالة الموجودة بالكويت.