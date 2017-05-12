توجه وزير شؤون الديوان الأميري وعضو المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الشيخ ناصر صباح الأحمد والوفد المرافق له أمس إلى جمهورية الصين الشعبية في زيارة رسمية، تلبية لدعوة من وزير الشؤون الخارجية في جمهورية الصين الشعبية وانغ يي ورئيس لجنة التنمية والإصلاح الوطنية الصينية شوي شاو شي، للمشاركة في منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي المزمع عقده في بكين خلال يومي 14 و15 من شهر مايو الجاري.



وتأتي تلك الزيارة التي تحظى باهتمام المسؤولين في جمهورية الصين الشعبية في اطار رؤية صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بتحويل الكويت إلى مركز مالي واقتصادي وخدمي وميناء شمال الخليج، والتي تتلاقى مع الرؤية التي طرحها الرئيس الصيني شي جينغ بينغ لإنشاء «الحزام الاقتصادي لطريق الحرير» و«طريق الحرير البحري للقرن 21»، والذي يغطي مناطق الصين وغرب آسيا وأوروبا وأفريقيا، وذلك لتحقيق المنفعة المشتركة بشكل عام وبين البلدين بشكل خاص.

وتأتي تلك الزيارة ايضا تفعيلا لمذكرة التفاهم الثنائية المشتركة التي وقعتها الكويت مع الصين في يونيو عام 2014 اثناء زيارة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الى بكين، فيما يتعلق بالشراكة الاستراتيجية بين البلدين وحول تطوير التعاون المشترك بشأن «الحزام الاقتصادي لطريق الحرير» و«مدينة الحرير».

ويضم الوفد المرافق لوزير شؤون الديوان الأميري كلا من سفيرنا لدى الصين الشعبية سميح حيات وأعضاء المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية د.خالد النصار وعبدالفتاح معرفي ويوسف العيسى وعبداللطيف المشاري وعضو مجلس إدارة الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات وليد القلاف والمستشار الأسبق لوزيرة التخطيط بدر الهاجري ومدير إدارة الشؤون المحلية بمكتب وزير شؤون الديوان الأميري لولوة النعمة ومدير مكتب وزير شؤون الديوان الأميري حمد الخالد.