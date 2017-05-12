القحطاني: نتطلع لمزيد من التعاون والدعم للحصول على شرف التمثيل العمالي العربي

أسامة أبو السعود

التقى نائب وزير الخارجية خالد الجار الله وفدا من اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات وممثلي الاتحاد العربي لعمال النفط والمناجم والكيماويات، حيث أشاد بدور الحركة النقابية الكويتية المهم في بث روح الاستقرار بالكويت، مشيرا الى الدور المتميز من قبل ممثلي الاتحاد العربي في الاجتماع الذي عقد مؤخرا في الجزائر ووقفتهم المشرفة في رفع اسم الكويت عاليا جراء التصدي للبيان الذي أدرج على جدول الأعمال من قبل الوفد اليمني والذي احتوى على إساءة لسمعة الكويت ودول الخليج وخصوصا المملكة العربية السعودية، وأكد أن هذا الموقف الارتجالي من قبل ممثلي الكويت إنما هو دور تثمنه الكويت لهم ويتطلع منهم إلى بذل المزيد لخدمة البلد والعاملين.

وأكد الجارالله أن الكويت تتابع عن كثب نشاطات وأهداف اتحاد البترول والاتحاد العربي وأنه على أتم الاستعداد لفتح قنوات تواصل مباشرة ودائمة لخدمة الحركة النقابية وأيضا سيسعى جاهدا لدعم اتحاد عمال البترول لنيل الكويت منصب الأمين العام للاتحاد العربي والذي سوف يكون هناك تنسيق مسبق لهذا الأمر حتى نستطيع نيل شرف التمثيل العمالي ورفع اسم الكويت في المحافل الدولية.

بدوره، شكر رئيس الاتحاد سيف القحطاني هذه الاستضافة من قبل نائب وزير الخارجية، مثمنا تواصله مع الاتحاد إبان المؤتمر الذي عقد بالجزائر ودعمه لموقف ممثلي الكويت بالاتحاد العربي.

وقال اننا نتطلع لمزيد من التعاون والدعم حتى نستطيع أن نقدم المزيد لهذا الوطن لاسيما ونحن مقبلون على انتخابات الامانة العامة والمجلس التنفيذي للاتحاد العربي، حيث نتطلع الى دعمنا لنيل شرف التمثيل العمالي والحصول على منصب الأمين العام وهو أعلى هرم نقابي عربي نفطي.

وفي ختام اللقاء شكر اتحاد البترول هذه الوقفة الطبية من الجار الله وقدم باسم اتحاد البترول وممثلي الاتحاد العربي درعا تذكارية تقديرا لدور نائب وزير الخارجية في التعاون لخدمة الكويت والحركة النقابية وأبنائه في داخل الكويت وخارجها.