سلم سفيرنا لدى أستراليا نجيب البدر رسالة خطية من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد لنظيرته الأسترالية جولي بيشوب.

وذكرت سفارتنا لدى استراليا في بيان لها امس أن ذلك جاء خلال لقاء السفير البدر مع الوزيرة بيشوب بمقر مكتبها في العاصمة كانبرا. وأشار البدر إلى أن الرسالة تتعلق بتعزيز أوجه التعاون المشترك وتنمية العلاقات الودية بين البلدين.

كما لفت إلى أنه بحث مع وزيرة الخارجية الاسترالية عددا من المسائل ذات الاهتمام المتبادل، مشيدا بالجهود الواسعة التي تبذلها أستراليا ودعمها المستمر للأمن والاستقرار الدوليين.

من جانبها، أشادت وزيرة خارجية أستراليا بالعلاقات المتميزة وروابط الصداقة بين الكويت وأستراليا واصفة العلاقات الثنائية بين البلدين بأنها قوية. وأشارت إلى أن البلدين أبديا تنسيقا وتعاونا بشكل بناء ومثمر في مختلف القضايا الثنائية والدولية التي تهم الطرفين.