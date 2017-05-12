بحث سفيرنا لدى المملكة المغربية عبداللطيف اليحيا مع مسؤولين بالحكومة المغربية سبل تعزيز التعاون الاقتصادي ودعم فرص الاستثمار بين البلدين.

وقال السفير اليحيا في تصريح لـ«كونا» عقب عقد لقاءين منفصلين مع كاتب الدولة المغربي المكلف بالاستثمار عثمان الفردوس وكاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري أمباركة بوعيدة، إنه بحث معهما تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وامكانيات تطويرها بزيادة فرص الاستثمار لاسيما في مجالات الزراعة والثروات البحرية.

وأضاف ان اللقاءين تطرقا أيضا الى أهمية خلق بيئة جاذبة للاستثمار في البلدين مع ما يتطلبه ذلك من تذليل للعراقيل والصعوبات التي تعترض المستثمرين.

وأشار إلى أنه وجه التهنئة إلى المسؤولين المغربيين على الثقة التي حظيا بها من العاهل المغربي بتعيينهما في منصبهما. من جانبهما، أشاد المسؤولان المغربيان بالشراكة التي تجمع بين البلدين على مختلف الأصعدة لاسيما في المجال الاقتصادي والتجاري مؤكدين إرادة الحكومة المغربية على العمل للتغلب على العراقيل التي تعترض تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين. كما أعربا عن أملهما في انعقاد اللجنة العليا المشتركة الكويتية ـ المغربية في أقرب وقت.