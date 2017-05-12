برعاية وحضور رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن محمد الخضر، افتتح النادي الصحي الرياضي التابع لمديرية الاتحاد الرياضي العسكري صباح امس، وكان في استقباله لحظة وصوله مدير الاتحاد الرياضي العسكري العميد الركن إبراهيم الكندري.

من جانبه، رحب العميد الكندري براعي الحفل والحضور الكريم، ثم قدم ايجازا حول النادي الصحي الجديد الذي شيد في الاتحاد الرياضي العسكري، وافتتاح الصالة الرياضية المتعددة الأغراض الجديدة، حيث اطلع على المعدات والأجهزة الرياضية الحديثة التي تواكب وتضاهي أحدث الصالات الرياضية، كما يوجد مدربون من ضباط وضباط صف وافراد ذوي كفاءة عالية في مجال الرياضة لخدمة منتسبي الجيش الكويتي.

وفي الختام قام رئيس الأركان العامة للجيش بإلقاء كلمة نقل من خلالها تحيات نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ محمد الخالد، مشيرا الى أهمية الرياضة في حياة العسكري، مؤكدا أن رفع معدل لياقته البدنية امر ضروري لخدمة متطلبات الميدان من جهد وعمل شاق، داعيا المولى عز وجل أن يديم نعمة الأمن والأمان على وطننا الغالي تحت ظل قيادة صاحب السمو أمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ صباح الأحمد، وسمو ولي عهده الأمين.

حضر الافتتاح معاون رئيس الأركان العامة لهيئة العمليات والخطط اللواء الركن احمد العميري وآمر لواء المغاوير 25 العميد الركن خالد العبيدي وعدد من ضباط مديرية الاتحاد الرياضي العسكري.