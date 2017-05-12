بعث صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ببرقية تعزية إلى الرئيس عبدالله غول رئيس جمهورية تركيا الصديقة السابق، أعرب فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى والده أحمد حمدي غول، راجيا سموه له الرحمة والمغفرة ولأسرته الكريمة جميل الصبر والسلوان وحسن العزاء.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تعزية إلى الرئيس عبدالله غول رئيس جمهورية تركيا الصديقة السابق ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى والده أحمد حمدي غول، راجيا سموه له الرحمة ولأسرته الكريمة جميل الصبر وحسن العزاء.

كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ببرقية تعزية مماثلة.