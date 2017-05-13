وصف سفيرنا لدى إيطاليا الشيخ علي الخالد الانفجار الذي وقع بالعاصمة الايطالية روما صباح الجمعة بأنه «عمل محدود لا يمس وضع الأمن والحياة الطبيعية» بالمدينة.

وقال السفير الخالد لـ «كونا»: ان السفارة سارعت الى التواصل مع الجهات المعنية في العاصمة الإيطالية للوقوف على طبيعة الانفجار الذي استحوذ على اهتمام وسائل الإعلام المحلية والعالمية لاسيما أنه وقع في حي أفينتينو، حيث يوجد مقر المندوبية الدائمة للكويت لدى منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو).

وأضاف أن المعلومات التي حصل عليها عن الواقعة تؤكد أن الانفجارين المتتاليين اللذين وقعا أمام أحد مراكز البريد نتجا عن تفجير عبوة بلاستيكية تحتوي على سائل ملتهب والمفجر الذي تم إشعاله باللاسلكي، ما يشير الى طبيعة العمل المحدود الذي سبق أن شهدته روما في السنوات الماضية.

وشدد الخالد الذي تواصل مع مندوب الكويت الدائم لدى (فاو) يوسف جحيل على أن الحياة تسير بشكل طبيعي في مدينة روما التي تشهد كالعادة إقبالا كبيرا من السائحين الذين يقصدونها من أنحاء العالم كافة، مشيدا بهذا الصدد «بجهود الحكومة والسلطات الايطالية الناجحة بفضل التدابير الأمنية المحكمة لضمان أعلى درجات الأمن والهدوء التي تميزت بها روما عن باقي كبرى العواصم الأوروبية أخيرا».