القاهرة - هناء السيد
يترأس وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.فالح العزب وفد الكويت المشارك في الاجتماع الـ 60 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب المقرر عقده خلال الفترة من 17 إلى 18 مايو الجاري في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ويضم الوفد كلا من وكيل الوزارة المساعد للشؤون القانونية زكريا الأنصاري، وعيسى البشر ومحمد غريب وعلي الدبوس ويعقوب العجيل.
وسيناقش الاجتماع القرارات التي خرجت بها اجتماعات ممثلي وزارات العدل في الدول العربية والخاصة بإنشاء شبكة تعاون في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، والتي تتكون من مجموعة نقاط اتصال للدول العربية وستكون مهامها خاصة بتفعيل الاتفاقيات المبرمة بين الدول العربية في المسائل المتعلقة بمواجهة الإرهاب والجريمة.