بعث صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ببرقية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة أعرب فيها سموه عن استنكار الكويت وإدانتها الشديدة لحادث إطلاق النار الإرهابي الذي وقع في حي المسورة بمحافظة القطيف وأسفر عن مقتل شخصين وإصابة آخرين، مؤكدا سموه وقوف الكويت التام مع المملكة العربية السعودية الشقيقة وتأييدها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها، مجددا سموه موقف الكويت الرافض للإرهاب بكل أشكاله وصوره ووقوفها مع المجتمع الدولي للقضاء عليه، كما ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا هذا الحادث الإرهابي سائلا المولى تعالى أن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته وان يمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية وأن يحفظ المملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق من كل سوء ومكروه.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ببرقية تعزية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة ضمنها سموه خالص تعازيه ومواساته بضحايا العمل الإرهابي الذي وقع في حي المسورة بمحافظة القطيف مبتهلا سموه إلى المولى جل وعلا أن يتغمد ضحايا هذا الحادث الإرهابي بواسع رحمته ومغفرته ويسكنهم فسيح جناته وان ينعم على المصابين بسرعة الشفاء والعافية وان يحفظ المملكة العربية السعودية الشقيقة من كل سوء ومكروه.

كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ببرقية تعزية مماثلة.

إلى ذلك، بعث صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ببرقية تعزية إلى الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بحادث انقلاب حافلة سياحية غرب تركيا والذي أسفر عن سقوط العديد من الضحايا والمصابين، مبتهلا سموه- رعاه الله- إلى الباري تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنهم فسيح جناته وأن يمن على أسرهم بجميل الصبر وينعم على المصابين بسرعة الشفاء والعافية.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تعزية إلى الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا الصديقة ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بحادث انقلاب حافلة سياحية غرب تركيا مبتهلا سموه إلى الباري تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنهم فسيح جناته وينعم على المصابين بسرعة الشفاء والعافية.

كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ببرقية تعزية مماثلة.