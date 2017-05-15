صاحب السمو هنأ الرئيس الفرنسي: نتطلع لتعزيز أواصر العلاقات والارتقاء بها في مختلف المجالات إلى آفاق أرحب

استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بقصر بيان صباح أمس سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد.

كما استقبل سموه رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم.

واستقبل سموه رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد.

إلى ذلك يتفضل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد فيشمل برعايته وحضوره حفل افتتاح حدث «الكويت عاصمة الشباب العربي 2017» وتكريم الفائزين في جائزة الكويت للتميز والابداع الشبابي، وذلك في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح اليوم على مسرح قصر بيان.

هذا، وبعث صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ببرقية تهنئة للرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية الصديقة أعرب فيها سموه عن تهانيه بمناسبة تسلمه مهامه الرئاسية رئيسا للجمهورية الفرنسية الصديقة، مشيدا سموه بالعلاقات الوطيدة والمتميزة بين الكويت والجمهورية الفرنسية الصديقة، مؤكدا سموه على التطلع لتعزيز أواصر هذه العلاقات والارتقاء بها في مختلف المجالات إلى آفاق أرحب خدمة لمصلحة البلدين الصديقين المشتركة، متمنيا سموه له دوام الصحة والعافية وكل التوفيق والسداد وللجمهورية الفرنسية وشعبها الصديق كل الرقي والازدهار وللعلاقات الطيبة بين البلدين الصديقين كل التطور والنماء.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة للرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة تسلمه مهامه الرئاسية رئيسا للجمهورية الفرنسية الصديقة، متمنيا سموه له دوام الصحة والعافية والتوفيق والنجاح.

كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ببرقية تهنئة مماثلة.

كما بعث صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ببرقية تعزية إلى اخيه الرئيس عمر حسن البشير رئيس جمهورية السودان الشقيقة عبر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته باستشهاد عسكريين وإصابة آخرين من جنود القوات المسلحة السودانية المشاركين في عملية إعادة الأمل مع قوات التحالف العربي للوقوف مع الشرعية في اليمن الشقيق، سائلا سموه حفظه الله المولى تعالى ان يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته وان ينزلهم منازل الشهداء وان يمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تعزية الى اخيه الرئيس عمر حسن البشير رئيس جمهورية السودان الشقيقة ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته باستشهاد عسكريين وإصابة آخرين من جنود القوات المسلحة السودانية المشاركين في عملية إعادة الأمل مع قوات التحالف العربي للوقوف مع الشرعية في اليمن الشقيق، سائلا سموه المولى تعالى ان يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته.

كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ببرقية تعزية مماثلة.