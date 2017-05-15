استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد بقصر بيان صباح أمس رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم.
كما استقبل سموه بقصر بيان صباح امس رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد.
واستقبل سمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ محمد الخالد.
واستقبل سموه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح.
واستقبل سمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية أنس الصالح.
واستقبل سمو ولي العهد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله.
كما استقبل سمو ولي العهد وزير الدولة لشؤون الإسكان ووزير الدولة لشؤون الخدمات ياسر أبل.